Üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan heykelle yakalandı

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan heykel ele geçirdi.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan A.K., isimli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan heykel olduğu yönünde bilgi alan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şahsı takibe alan ekipler ardından şüpheliyi gözaltına aldı. A.K.’nin yapılan üst aramasında bir adet küçük heykel ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.