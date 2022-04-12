Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı Erken çiçek açan ağaçlar etkilendi

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı. Şuhut ilçesinde çiçek açan badem ağaçları kar yağışından etkilendi.

Afyonkarahisar’ın bazı ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği kentin Şuhut ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek tepelerin beyaza büründüğü Şuhut’ta erken çiçek açan badem ağaçları kar yağışından etkilendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.