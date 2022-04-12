Sandıklı’da 80 polisin katılımıyla denetim yapıldı Durdurulan araçlarla, metruk binalar didik arandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 80 polisin katılımı ile geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde onlarca araç durdurulurken, metruk bina ve evlerde de aramalar yapıldı.

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde 80 polis görev aldı. Denetimde ilçedeki metruk binalarda arama yapılırken, polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarda şahısların kimlik sorgusu ile arama yapıldı. Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, yağmur altında asayiş denetim yapan ekipleri ziyaret ederek kolay gelsin dileklerini iletti. Denetimlerle ilgili açıklama yapan Kaymakam Tortop, “ Toplumun huzur ve güvenliği bizler için çok önemli. Ramazan ayı dolayısı ile daha da önem kazanıyor. İnsanlarımızın esenlikli ve güvenlikli bir ortam içerisinde yaşamlarını sürdürmelerine önem veriyoruz. Bundan dolayı bugün bu uygulamamızı yaptık ve bundan sonrada devam edeceğiz. Okullarımız şuan kapalı ve belirli bir trafik düzeni var ama okullarımız açıldıktan sonra da bu uygulamalarımız devam edecek. Bugün özellikle metruk yerlere de bakıyoruz. Afyonkarahisar’dan gelen ekiplerimizin desteği ile güzel bir çalışma yaparak asayişe yönelik olumsuz unsurları tespit etmeye çalışıyoruz. Yapılan asayiş denetimleri artarak devam edecek” dedi.

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