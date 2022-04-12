Haklarında yakalama kararı olan 4 kişiyi polis yakaladı

Afyonkarahisar’da polis düzenlediği operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı. Şahısların işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma dahilinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunda haklarında 5 yıl hapis cezası bulunan H.Ç., G.Ö. ve G.Ö., isimli şahıslarla birlikte reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.C.B., isimli şahıs polis tarafından yakalandı. Şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.