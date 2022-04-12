Afyonkarahisar’da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde U11U13 Türkiye Serbest/Grekoremen Güreş Şampiyonası başladı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, bugün başlayan müsabakalara katılarak maçları yakından takip etti. Başlayan büyük güreş organizasyonuna 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcu katılacak. Karşılaşmalarda ilk gün serbest stilde 430, grekoremen stilde ise 314 sporcu 6 farklı minderde mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.