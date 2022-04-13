Seyahat ettikleri otomobilde 105 gram metanfetaminle yakalandılar

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Afyonkarahisar’da araçlarında 105 gram metanfetamin isimli uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, AfyonkarahisarUşak karayolu üzerinde yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 105 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan G.S. ve F.T., isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.

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