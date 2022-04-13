Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında Sandıklılı öğrencinin büyük başarısı Yarışmada küçük kız kendi rekorunu tekrarlayarak dünya şampiyonu oldu

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen ve dünya genelinde katılan binlerce yarışçı elemeleri sonucunda bu yıl 20. yapılan Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finalleri’nde Nisan Maya Tunçoğlu kendi rekorunu tekrarlayarak dünya şampiyonu oldu.

Yarışma 20 ülkeden 995 yarışçının katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmaya Türkiye, Belçika, Almanya, Slovak Cumhuriyeti, Hırvatistan, Çekya Cumhuriyeti, İtalya, Arjantin, Macaristan, Lüksemburg, Polonya, Hollanda, İsviçre, Kıbrıs Rum Kesimi, Avusturya, Rusya Federasyonu, Fransa, Sırbistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD’den katılım sağlandı. Anadil ve çok dilli (17 dil) ayrımıyla iki yarış türünde ve 4 yaş kategorisi ile yapılan toplam 8 yarıştaki en iyi 3’er yarışçıya toplam 24 madalya verildi. Bilgisayar Klavye Türk Milli Takımı 2’si dünya rekoru olmak üzere 3 şampiyonluk, 5 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak takım halinde bu yıl da dünya şampiyonu oldu.

012 yaş Küçükler Kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Miralay Reşatbey İlkokulu’ndan Berna Yılmaz anadil yarışında dakikada net 84 sözcük, 1316 yaş Kategorisinde Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan Nisan Maya Tunçoğlu anadil yarışında kendisine ait rekoru tekrarlayarak dakikada net 135.4 sözcük yazarken, Tunçoğlu yine çok dilli yarışında 17 dilde yarışarak dünya rekoru kırarak toplamda 71715 vuruş yazarak kategorilerinin dünya şampiyonu oldu.

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