Eber Gölü’nde yaşanan kuraklık hiç bu kadar bariz görünmemişti Gölde yaşanan su çekilmesi havadan görüntülendi

Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü’nün helikopter ile havadan çekilen fotoğrafları gölde yaşanan su çekilmesini gözler önüne sererken, fotoğraflar adeta yaşanan kuraklığın görünen yüzü oldu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde Eber Gölü üzerinde uçuş yapan helikopterden gölün fotoğrafları da çekildi. Fotoğraf karelerine yansıyan görüntüler ise adeta görenlerin içini sızlattı. Gölde yaşanan su çekilmesinin bariz bir şekilde göründüğü fotoğraflar, uzun süredir bölgede yaşanan kuraklığında adeta görünen yüzü oldu.

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