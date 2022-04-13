Kaymakam Bolat, iftarını askerlerle yaptı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, asker ocağının Peygamber ocağı olduğunu, ülke savunmasında gerektiğinde canını hiç düşünmeden verecek olan askerlerimiz sayesinde güven huzur içinde yaşadıklarını söyledi.

Kaymakam Bolat, Bolvadin Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve askerlerle iftar yaptı. Bolvadin Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Celalettin Şahbaz tarafından karşılanan Kaymakam Bolat, jandarma bölüğünü gezerek bilgi aldı ve askerlerle birlikte iftar yaptı. Kaymakam Bolat, asker ocağının Peygamber ocağı olduğunu, ülke savunmasında gerektiğinde canını hiç düşünmeden verecek olan askerlerimiz sayesinde güven huzur içinde yaşadıklarını kaydetti. İftar yemeğine Bolvadin ilçe Jandarma komutanı Teğmen Hasan Sökmen ve Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan’da katıldı.

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