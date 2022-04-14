Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına sürdürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligin 35. haftasında karşılaşacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Mor beyazlı ekip Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenmanı Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetiminde yaptı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman düz koşu ve yapılan çift kale maçla devam etti. Antrenmanda futbolcuların hayli hırslı ve istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.