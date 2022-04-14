Yenidoğan Servisi ekibi çalışmaları değerlendirdi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ahmet Koyuncu Devlet Hastanesi Yenidoğan Servisi ekibiyle bir araya gelerek çalışmalar ve hastalar hakkında bilgi aldı.
Koyuncu, toplantıyı Devlet Hastanesi Yenidoğan Servisi ekibiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yenidoğan yoğun bakım servislerinin seviye yükseltilmesi, yenidogan yoğun bakımların hizmet kapasitelerinin genişletilmesi ve tıbbi cihaz envanterinin gözden geçirilmesiyle ilgili fikir alış verişinde bulunuldu. Başkan Koyuncu, hastalar ve servisteki son gelişmeler hakkında detaylı bilgiler alarak sağlık çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.