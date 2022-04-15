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Uyuşturucu tacirinin zulasını eğitimli narkotik köpeği patlattı Otomobilin koltuğunun altına yapılan zuladan 1 kilo 65 gram skunk çıktı

İHA

Uyuşturucu tacirinin zulasını eğitimli narkotik köpeği patlattı Otomobilin koltuğunun altına yapılan zuladan 1 kilo 65 gram skunk çıktı

Afyonkarahisar’da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 1 kilo 65 gram skunk isimli uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi eğitimli köpekler ön koltuğun alt kısmına yapılmış zula yerinde buldu.
Olay AfyonkarahisarKütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AfyonkarahisarKütahya karayolu üzerinde denetim yapan güvenlik güçleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler 1 kilo 65 gram skunk isimli uyuşturucu ele geçirdi. Eğitimli köpeklerinde kullanıldığı aramada uyuşturucu madde ön koltuğun alt kısmına yapılan özel bölmede bulundu. Olayın ardından araçta bulunan M.E., isimli şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, uyuşturucunun bulunduğu anlar ise anbean polis kamerasına yansıdı.

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