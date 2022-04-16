Liseli ağabeyleri ortaokul öğrencilerine model uçak yapmayı öğretti

3 yıldır model uçak maketi yapımıyla ilgilenen 11. sınıf öğrencisi Harun Mete Uğur, Afyonkarahisar’da Şehit Mustafa Sezer Ortaokulu’nda 25 öğrenciye model uçak yapımıyla ilgili ücretsiz kurs düzenledi.

Üç gün süren kursta öğrenciler F22 savaş uçağının maketini yaptılar. Öğrenciler kursta hem el becerilerini geliştirdi hem de tamamladıkları model savaş uçağını deneme fırsatı buldu.



"Türkçe kaynak yetersizliği yaşıyoruz"

Özel bir lisede 11. sınıf öğrencisi olan Harun Mete Uğur, 3 yıldır model uçaklara ilgi duyduğunu söyledi. Uğur konuşmasına şöyle devam etti:

“İlgi alanımın Türkiye’de biraz daha yayılmasını istiyorum. Türkçe kaynak yetersizliği yaşıyoruz. Bu kaynak eksikliğini biraz olsun gidermek için bu konu hakkında ‘Model Uçak 101’ adında bir kitap yazmıştım. Kitap yazmanın bu konuda yeterlilik sağladığını tam olarak düşünmüyorum. Afyon’da böyle bir aktivite yaptım. Arkadaşlarımızın hem el becerilerinin gelişmesi hem de temel fizik prensiplerinin hakim olması konusunda kendilerini geliştirmesini istiyorum. Bunun model uçaklar hakkında daha fazla bilgi edinilmesi açısından önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence çok iyi geçti ve arkadaşlarımın da keyif aldığını bir şeyler öğrendiğini düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum.”

Şehit Mustafa Sezer Ortaokulu Müdürü Nevzat Çakar da, model uçak kursu düzenlediklerini ifade ederek, “İstanbul'da kolej öğrencisinin desteğiyle bu kursu düzenledik. Öğrencilerimizin ilgi ve alakası yüksekti. Bu tür etkinliği okulumuzda kulüp çalışması olarak yapmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz adına söz veriyorum. Üç günlük çalışmada öğrencilerimiz el becerilerini geliştirdiler. Ürün ortaya çıkardılar. Güzel işler başardıklarına inanıyorum.”

Öğrenciler de kursa katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, faaliyetlerin devam etmesini istedi.

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