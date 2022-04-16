Dazkırı’da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamlığı tarafından ilçedeki şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

İftar programına Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bilal Ceylan, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Gökhan Durak, SYDV Müdürü Soner Mutlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Sakarya, vatan için, bayrak için, ezan için canlarını seve seve feda eden şehit aileleri ve gazilerin devletin bütün imkanları ile yanlarında olduklarını belirtti. İftar yemeğinin ardından şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Kaymakam Sakarya aileler ile yakından ilgilendi.

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