Afyonkarahisar’da Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

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Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde başlayan U11U13 Grekoromen/Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Dereceye giren takımlar ve sporcular ödüllendirildi.

Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Çiğiltepe ve Tınzatepe Spor Salonlarına yüzlerce seyirci de izleyici olarak katıldı. 5 gün boyunca süren Güreş Türkiye Şampiyonasını Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu ve güreş severler katıldı. Kazanan takımlara, sporculara ve en centilmen antrenöre kupaları ve madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

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