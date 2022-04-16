Eski kocası tarafından bıçaklanan kadının babası konuştu: “Suçlunun en ağır cezası çekmesini istiyorum” “Asıl hedef bendim, beni bulamayınca kızıma sardı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski kocası tarafından bıçaklanan kadının babası konuştu: “Suçlunun en ağır cezası çekmesini istiyorum” “Asıl hedef bendim, beni bulamayınca kızıma sardı”

İHA

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde boşandığı kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadının babası Saim Tüfekçi, asıl hedefin kendisi olduğunu ifade ederek; "Ben o şahsın en ağır cezayı çekmesini istiyorum" dedi.

Eski kocası tarafından bıçaklanan kadının babası konuştu: “Suçlunun en ağır cezası çekmesini istiyorum” “Asıl hedef bendim, beni bulamayınca kızıma sardı”

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde boşandığı kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadının babası Saim Tüfekçi, asıl hedefin kendisi olduğunu ifade ederek; “Ben o şahsın en ağır cezayı çekmesini istiyorum” dedi.
Dazkırı'da dün akşam saatlerinde 2 buçuk yıl önce ayrıldığı eşinin kuaför dükkanına giden şahıs, bıçak darbeleriyle eski eşini yaralamıştı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatının ardından durumunun iyi olduğu açıklanan kadının babası Saim Tüfekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir haftadır tehdit edildiklerini söyledi. Şahıstan şikayetçi olduklarını ve uzaklaştırma kararı bulunduğunu ifade eden Tüfekçi konuşmasına şöyle devam etti:
“Aslında hedefi bendim ama beni bulamadığı için kızama sarıyor. Kameralarda var. Dükkanın önünde duran arabaya vuruyor. Kızım da arabaya vurdular diye dışarıya çıkıyor. Sonra dışarda arbede yaşanıyor. Sonra kızım kaçıyor içeri ve içerde bıçaklama olayı oluyor. Bu tehditler uzun zamandır vardı. Dün bazı haberler çıktı doğru olmayan. Doğruyu söylesinler benim kızım anlaşmalı boşanalı 2 buçuk sene oldu. Benim kimseye ihtiyacım yok, ne parası ne puluna. Ben Denizli’den kızıma ev aldım. Bunun amacı biz de para var diye bizden para koparmaktı. Ben öyle düşünüyorum. Sevdiğinden değil. Böyle kişiler ot ile çöpü içiyorlar, kendilerini bilmiyorlar. Alkolik uyuşturucu bağımlısı kendisi. Alkollü olmasa kesinlikle gelemezdi. Kızım sağ tarafından kalın bağırsağından ameliyat oldu. Şuanda müşahede altında tutuluyor. Ben böylelerin en ağır cezasını çekmesini istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası ...
Tren raylarının tamir ve bakım malzemelerini çaldılar Demir bakım malzemeleri çalan şahısları jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Tren raylarının tamir ve bakım malzemelerini ...
Dazkırı’da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi
YEREL HABERLER Dazkırı’da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi
Mahalleyi soyup soğana çeviren hırsız yakalandı Girdiği evlerden mikser, blender ve çocuk bisikleti bile çalan şahsı polis yakaladı
YEREL HABERLER Mahalleyi soyup soğana çeviren hırsız ...
Liseli ağabeyleri ortaokul öğrencilerine model uçak yapmayı öğretti
YEREL HABERLER Liseli ağabeyleri ortaokul öğrencilerine model uçak ...
Eski koca vahşetinde ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü Eski kocası tarafından bıçaklanan genç kadının yüzü kanlar içinde kaldı Bıçaklanan genç kadın yerde hareketsiz yatarken, gözaltına alınan eski koca ise tehditler savurmaya devam etti
YEREL HABERLER Eski koca vahşetinde ortaya çıkan görüntüler dehşete ...
Afyonkarahisar’da eski koca dehşeti: Sokak ortasında 10 bıçak darbesi Boşandığı eski eşini kuaför dükkanından çıkarıp sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle ağır yaraladı Olayın ardından genç kadın ameliyata alınırken, genç kadına dehşeti yaşatan eski eşi ise gözaltına alındı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da eski koca dehşeti: Sokak ortasında ...
Dinar’da 113 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Dinar’da 113 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu ...
Afyonkarahisar’da ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi ...
Yeşilay’dan ‘YADAM’ daveti
YEREL HABERLER Yeşilay’dan ‘YADAM’ daveti
Eve yapılan baskında esrar ve 4 bin 635 TL para ele geçirildi
YEREL HABERLER Eve yapılan baskında esrar ve 4 bin 635 TL para ele ...
Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup müsabakaları Afyonkarahisar’da başladı
YEREL HABERLER Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup müsabakaları ...
Afyonspor, zorlu Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Afyonspor, zorlu Sivas Belediyespor maçı ...
Dazkırılı 34 depremzedenin konut yerleri belli oldu
YEREL HABERLER Dazkırılı 34 depremzedenin konut yerleri belli oldu
Afyonkarahisar'da 'gazi timi' kuruldu Hayatını kaybeden malul gazi, askeri kıyafet giren gazi arkadaşlarından oluşan timin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 'gazi timi' kuruldu Hayatını ...
Devrilen tırda yüzlerce tavuk telef oldu Tavuk yüklü tır devrildi, telef olmaktan kurtulan tavuklar yola dağıldı Jandarma canlı kalan tavukları uzun uğraşlar sonucu topladı
YEREL HABERLER Devrilen tırda yüzlerce tavuk telef oldu Tavuk yüklü ...
Uyuşturucu tacirinin zulasını eğitimli narkotik köpeği patlattı Otomobilin koltuğunun altına yapılan zuladan 1 kilo 65 gram skunk çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirinin zulasını eğitimli narkotik ...
Bayram öncesi ihtiyaç sahibi bin 648 aileye 824 bin TL nakdi yardım
YEREL HABERLER Bayram öncesi ihtiyaç sahibi bin 648 aileye 824 bin ...
Yenidoğan Servisi ekibi çalışmaları değerlendirdi
YEREL HABERLER Yenidoğan Servisi ekibi çalışmaları değerlendirdi
Afyonkarahisar’da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor Geleceğin olimpiyat şampiyonları Afyonkarahisar’da ter döküyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası ...
Bolvadin’de güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bolvadin’de güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar’da hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da hava sıcaklıkları yarından itibaren ...
Emirdağ’da bakır üretim fabrikası kurulacak
YEREL HABERLER Emirdağ’da bakır üretim fabrikası kurulacak
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yıllık işletme cetvelli uyarısı
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yıllık işletme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.