Bolvadin’de şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

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Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlığı tarafından ilçedeki şehit aileleri ve gazileri için iftar programı düzenlendi.

Program Bolvadin Heybeli Termal Tesisleri’nde düzenlendi. Gerçekleştirilen programa Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat Bolvadin, Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen, Cezaevi Bölük Komutanı Teğmen Celalettin Şahbaz, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Katılımın yoğun olduğu programda oruçlar dualar eşliğinde açıldı. Programın ardından Kaymakam Bolat, şehit aileleri ve gaziler ile sohbet edip, ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

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