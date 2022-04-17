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Afyonkarahisar’da Büyük Taarruzun 100. Yılına özel ‘Zafer Sürüşü’

İHA

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruzun 100. Yılına özel ‘Zafer Sürüşü’

Afyonkarahisar’da “Büyük Taarruzun 100. Yılı” etkinlikleri dahilinde Türkiye’nin farklı illerinden kente gelen yaklaşık 650 motosiklet tutkunu ‘Zafer Sürüşü’ organizasyonuyla Afyonkarahisar Zafer meydanından hareket ederek Kocatepe’ye çıktı.
Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar, yine farklı bir sportif etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun destekleriyle Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü’nün organize ettiği yaklaşık 650 motosiklet tutkunu Afyonkarahisar’da buluştu. İstanbul Ankara İzmir, Antalya ve Mersin kente gelen motosiklet meraklıları, iki gün boyunca Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotayı takip etti. Zafer Meydanında buluşan motosikletçiler Kocatepe’ye doğru hareket etti.
Vali Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada Afyonkarahisar’ın motor şehri olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
“100 yıl önce bugünlerde tam bu topraklarda yani gideceğiniz Kocatepe’de amansız bir mücadele vardı. Bu topraklar 2 yıl işgal altında kaldı. Her türlü hüznü zulmü yaşadı. Arkasından zaferin yaşanıldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ecdadımız tarafından kurtarılan bu topraklarda Büyük Taarruzun 100. Yılını kutluyoruz. Bu Büyük Taarruzun 100. Yılını bir çok güzel etkinlikle ecdada yakışır programlarla anmak istiyoruz. Bunun en müstesna programlarından biri sizler (motosikletçiler) oldunuz. Çünkü Türkiye’nin her yerinden bu ile bir heyecan bir dostluk getirdiniz. Bu kent motor sporcularını çok seviyor.”
Kocatepe’ye hareket Vali Gökmen Çiçek’in startıyla başladı.
Öte yandan motosiklet tutkunları da Afyonkarahisar’da böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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