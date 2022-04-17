400 motorcudan Büyük Taarruz'un yönetildiği Atatürk Evi'ne ziyaret

"Büyük Taarruz'un 100. yılı" etkinlikleri çerçevesinde Türkiye'nin farklı illerinden Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine gelen yaklaşık 400 motosiklet tutkunu, 'Zafer Sürüşü' organizasyonuyla Atatürk Evi’ni ziyaret etti.

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz emrinin verildiği Şuhut, yine farklı bir sportif etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun destekleriyle Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü'nün organize ettiği etkinlikte yaklaşık 400 motosiklet tutkunu Şuhut'ta buluştu. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen motosiklet tutkunları, Atatürk Evi'ni ziyaret ederek Alan Kılavuzu Rehber Hasan Özpınar mihmandarlığında buradaki destansı duyguları dinlerken zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Büyük Taarruz'un 100. yılı çerçevesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu ve motosiklet tutkunları olarak Büyük Taarruz'un 100. yılına hem katkıda bulunalım diye, büyük bir coşkuyla Türkiye'nin dört bir tarafına yayalım diye Zafer Sürüşü adında tüm illerden özellikle Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin ve farklı illerden gelen Zafer Yürüyüşü adıyla Afyonkarahisar'a geldik. Dün Afyonkarahisar'da spor turizmi çerçevesinde Frig Vadisi'ni gezdik. Bugün esas ismini verdiğimiz 'Zafer Sürüşü'nün Şuhut'ta yıllarca Büyük Taarruz'un yönetildiği binanın önündeyiz. Büyük Taarruz'un başlangıcının koordine edildiği binanın önündeyiz. Tüm motosiklet severler burada. Buradan da atalarımızın yürüyerek çıktığı, zaferin kazanıldığı topraklara biz de demir atlarla, motosikletlerle inşallah Büyük Taarruz binasından yola çıkarak zafer yolundan Kocatepe'ye çıkacağız. Kocatepe'de de Büyük Taarruz'un nasıl kazanıldığını tüm dünyaya anlatacağız. Bunun için burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah her sene özellikle 25 Ağustos Zafer Yürüyüşü sırasında burada olmak istiyoruz. Şuhut bizim için çok önemli. Özellikle sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'nun çok büyük katkıları var kendi memleketi Afyonkarahisar'a, tüm Türkiye'ye. Türkiye'nin her yerine gidiyorum bir Veysel Eroğlu Caddesi görüyorum. Geçenlerde Tunceli'deydim, Tunceli'de Veysel Eroğlu Caddesi gördüm. İnanılmaz mutlu oldum. Tabii onun şehrinde, onun ilçesinde olmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Şuhut'ta tarihimizin çok önemli noktalarından birisi" dedi.

Motosiklet tutkunu Fatih Mehmet Yalçın ise, "Gerçekten tüyler ürpertici diyebiliriz. Ben Antalya'da yaşıyorum, Antalya'dan geldim. Böyle bir etkinlik olduğuna çok sevindik. Çünkü savaşın ne olduğunu sadece söylem olarak biliyoruz. Gerçekten yaşanan neymiş buraya geldiğimizde hissedebiliyoruz yani. Yaşananların ne olduğunu görmek bizleri daha da heyecanlandırıyor. İyi ki böyle etkinlikleri oldu, çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yasin Eşingen isimli motosikletçi ise, "Denizli'den geliyoruz. Yani bize tarihi yaşattılar burada, yaşananları gördük. Gerçekten önemliydi bu kadar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.