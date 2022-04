TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Sivas Belediyespor: 1

TFF 2. Lig'in 35. haftasında Afyonspor evinde ağırladığı Sivas Belediyespor’a 10 mağlup oldu.



Stat: Zafer

Hakemler: Eren Gökmen xx, Sinan Bilen xx, Göktuğ Hazar Erel xx

Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx, Taha Can Velioğlu xx (İlke Tankul dk. 87 ?), Aladdin Hamza Ok x (Barış Zeren dk. 46 x), Doğukan Emeksiz x (Celal Hanalp dk. 46 x), Nazmi Candoğan x, Erhan Şentürk xx, Ferhat Çulcuoğlu xx (Fatih Aktay dk. 76 ?), Ömer İnan x (Melik Derin dk. 67 ?), Mithat Pala x, Burak Çoban xx

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xx, Uğur Bulut x, Yasin Elmas xx (Furkan Sakman dk. 84 ?), Alpay Koçaklı xx (Mustafa Aydın dk. 90 ?), Ozan Kılıçoğlu xx (Doğancan Kılıç dk. 77 ?), İlhami Siraçhan Nas xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Yücel Candemir xx, Abdullah Topkara x (Oğuzhan Bozkurt (dk. 84 ?), Enes Yılmaz xx

Goller: İlhami Siraçhan Nas (dk. 70) (Sivas Belediyespor)

Sar kartlar: Mithat Pala, Aladdin Hamza Ok, Nazmi Candoğan, Alper Tursun, Erhan Şentürk (Afyonspor), Abdullah Topkara, Taha Cengiz Demirtaş, Eşref Korkmazoğlu, Uğur Bulut (Sivas Belediyespor)

