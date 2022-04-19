Çağrı merkezi üzerinden 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin lirasını dolandırdılar Google’de üst sıralara çıkma hayalleri yalan oldu

Afyonkarahisar’da kurdukları çağrı merkezi üzerinden 5 bin 321 esnafı, Google’da üst sıralara çıkarma vaadiyle dolandıran 9 şüpheli şahıs 10 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin 900 lirasını Google’da en üst sırada olma vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü çalışma başlattı. Ekipleri tarafından kent merkezinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Ş.A., T.A., G.C., G.A., E.G., M.O., G.Y., K.A., A.Y. olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilerin suçta kullandığı 3 banka hesabındaki ve 3 ödeme kuruluşu hesabındaki paralara el konuldu.

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