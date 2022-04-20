Durdurulan kamyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 48 adet uyuşturucu hap ile eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede gerçekleştirdikleri denetimlerde durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler 48 adet uyuşturucu hap ile 0.64 gram eroin ele geçirdi.

Olayın ardından araçta bulunan M.Ö., Y.Y., H.İ.C., S.O. ve G.C.O., isimli şahıslar gözaltına alındı.

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