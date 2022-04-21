Afyonkarahisar’da okullar arası bisiklet yarışları tamamlandı

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ve bugün tamamlanan bisiklet müsabakalarında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Okul Sporları faaliyet programında bulunan ve Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksinde düzenlenen bisiklet müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporcular ve okullar ödüllendirildi. Farklı kategorilerde birçok sporcunun kıyasıya mücadele ettiği bisiklet yarışları birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Yıldız bayan kategorisinde İstek Koleji, Genç erkek A kategorisinde Kocatepe Anadolu Lisesi, genç erkek B ve genç bayan B kategorilerinde Taşoluk Anadolu Lisesi takım halinde birinci oldu. Afyonkarahisar Bisiklet İl Temsilciliği Pab ekibinden olan sporcular düzenlenen yarışmada büyük başarı gösterdi.

Bisiklet yarışmasının sonucunda başarı elde eden sporculara ve takımlara ödülleri; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen ve Bisiklet İl Temsilcisi Osman Çoban tarafından verildi.

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