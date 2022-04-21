Ebelik dünyanın en eski mesleklerinden İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz “Ebelik, usta- çırak ilişkisiyle öğrenilen bir meslek”

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, 20’inci yüzyıla kadar anneden kıza geçen ve ustaçırak ilişkisiyle öğrenilebilen bir meslek, bir sanat olan ebeliğin dünyanın en eski mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

Korkmaz, 21 28 Nisan Ebeler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Ebeler Haftasını kutlayan İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, şu ifadelere yer verdi:

“1952 yılında Ankara Doğumevi bünyesinde ilk ebelik okulu açılmasıyla resmi bir kimlik kazanmış olan meslek mensupları, o dönemlerde ülkemizin en ücra köşelerindeki sağlık evlerinde, zor şartlarda görev yapmışlardır. Günümüzde sadece sağlık evlerinde değil bütün sağlık kurum ve kuruluşlarımızda aynı özveriyle çalışan ebeler, özellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarında doğum öncesi ve sonrasında hem sağlık görevlisi hem eğitimci olarak hizmet vererek annebebek sağlığının korunmasında önemli rol üstlenirler. Sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsuru olan ebelik mesleğini icra eden değerli çalışma arkadaşlarımın 2128 Nisan Ebeler Haftasını kutluyor, esenlikler diliyorum.”

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