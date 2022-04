Bakan Dönmez: “Cumhuriyetimizin 100. yılında artık evlerinizde ocağı yakıp çayı demlediğinizde bizim gazımızı göreceksiniz” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının evlerde kullanılmaya başlanacağı tarihi açıkladı

Karadeniz ve Akdeniz’de yürütülen doğalgaz çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “İnşallah Karadeniz’in doğalgazını siz değerli aziz vatandaşlarımızla buluşturmak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında artık evlerinizde ocağı yakıp çayı demlediğinizde bizim gazımızı göreceksiniz. Bizim gazımız sizi ısıtacak, yemeğinizi pişirecek, gerektiğinde elektriğe dönüştürüp sizi aydınlatacak” dedi.

Bakan Dönmez çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a geldi. Vali Gökmen Çiçek başta olmak üzere kent protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Dönmez, Kanlıca Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Orucunu vatandaşlarla birlikte açan Bakan Dönmez, ardından bir konuşma yaptı. Konuşmasında AK Parti hükümetlerinin Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye için gerçekleştirdiği yatırımlara değinen Bakan Dönmez, “AK Parti son 20 yılda ulaştırmadan, enerjiye, sağlıktan, eğitime kadar hemen her alanda ülkenin ihtiyaç duyduğu temel alt yapı yatırımlarını büyük oranda tamamladı. Bundan sonra bu sağlam alt yapının üstüne hemen hemen her alanda Türkiye’nin başarı hikayesini birlikte yazacağımız bir dönem bekliyor. İnşallah 2023 ve sonrasında bu Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Bize bugüne kadar güvendiniz ve biz de bu güvene layık olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da bu güveninize layık olmaya ve sizi daha iyi seviyelere çıkartmak için de ekibimizle birlikte 7 gün 24 saat durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



“Artık evlerinizde ocağı yakıp çayı demlediğinizde bizim gazımızı göreceksiniz”

Konuşmasında daha sonra Karadeniz ve Akdeniz’de gerçekleştirilen doğalgaz kullanıma açılma tarihine ilişkin bilgiler veren Bakan Dönmez şunları söyledi:

“Bizi sizin her ne kadar yanınızda olmasak da, dualarınızdan bizi eksik etmediğinizin farkındayız. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz’deki çalışmalarımızda bizim ekibimiz 7 gün 24 saat sahada ter dökerken, siz de burada ellerinizi açıp bizlere duada bulundunuz. Rabbim de dualarınızı karşılıksız bırakmadı. 2 sene önce dünyanın en büyük deniz su altı doğalgaz hidrokarbon keşiflerinden birine imza attık. Tam 540 milyar metreküp. İnşallah Karadeniz’in doğalgazını siz değerli aziz vatandaşlarımızla buluşturmak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında artık evlerinizde ocağı yakıp çayı demlediğinizde bizim gazımızı göreceksiniz. Bizim gazımız sizi ısıtacak, yemeğinizi pişirecek, gerektiğinde elektriğe dönüştürüp sizi aydınlatacak. Bu yüzden verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz.”



“Maden alanında da yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz”

Konuşmasından madencilik alanından yürütülen çalışmalara değinen ve mermeri ile ünlü Afyonkarahisar’ın mermercilik alanındaki başarılarına değinen Bakan Dönmez, “Madencilik konusunda Afyon aslında bir maden kendi, doğaltaşı ile ünlü. Sadece Türkiye’de değil, ihracat noktasında da önemli kentlerimizden birisi. Maden alanında da yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Hammadde ihracatını azaltıyoruz, ana mamul olarak katma değeri çok yüksek ürünlere yöneliyoruz. Mesela bor alanında dünyanın en büyük rezervine sahibiz. Geçtiğimiz yıl bu alanda 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparak rekor kırdık. Bu sene de inşallah bu rakam 1.2 miyar dolarla seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

