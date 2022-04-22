İnşaatları soyan şahsı mont ve ayakkabısının rengi ele verdi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde inşaatları soyan şahıs polisin saatler süren güvenlik kameralarını incelemesinin ardından giyindiği mont ve ayakkabısının renginden tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesi Yenidoğan mahallesindeki bir inşaattan spiral, kaynak makinesi, delici matkap, lokma anahtarı takımı, çekiç, balyoz, akü ve takviye kablosunun çalındığı ihbarı geldi.

Aynı gün Karşıyaka mahallesindeki yapımı devam etmekte olan inşaattan ise alçıpen matkabı, delici matkap, lazer, spiral ve çekiç, keser, makas gibi küçük el aletlerinin çalındığı bilgisini alan Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler olayı gerçekleştiren kişinin giyindiği mont ile ayakkabısının renginden her iki olayı da gerçekleştiren kişinin aynı şahıs olduğunu tespit etti. Daha sonra şahsın kimliğini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyon yabancı uyruklu S.E., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın evinde arama yapan polis çalınan malzemelerin bir kısmı bulmuş ancak diğer malzemelerin satıldığını belirledi. Şahsın pasaportu incelendiğinde ülkeye vize ile giriş yaptığı ancak vize ihlali sebebiyle kaçak durumunda olduğu, hakkında yürütülen adli işlemlerin sonucunda sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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