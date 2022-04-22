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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya 120 katılımcı katıldı.

Çalıştay İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. İki gün süren bağımlılık ile mücadele çalıştayına, farklı kurum ve kuruluşlardan 120 çalışmacı katıldı. Çalıştayda, çalışma gruplarının sunumları yapılırken, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) programı formatör öğretmenlerinin ve grup katılımcılarının önerileri değerlendirilerek tavsiye kararları alındı. Değerlendirmelerin ardından, bütün katılımcılara, katılım belgelerinin takdim edilmesi ile Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi.

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