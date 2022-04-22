Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ‘Davranışsal Bağımlılık’ semineri verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ‘Davranışsal Bağımlılık’ semineri verildi

İHA

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından okullarda görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara yönelik 'Davranışsal Bağımlılık' konulu seminer gerçekleştirildi.

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ‘Davranışsal Bağımlılık’ semineri verildi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından okullarda görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara yönelik ‘Davranışsal Bağımlılık’ konulu seminer gerçekleştirildi.
Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi tarafından, Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki okullarda ve kurumlarda görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara yönelik Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları çerçevesinde ‘Davranışsal Bağımlılık’ konulu seminer verildi.
Psikolok Numan Sinan Harputlugil’in konuşmacı olduğu seminere Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Yılmaz Ülger de iştirak etti. Seminerde, davranışsal bağımlılıkta teknoloji bağımlılığından sonra öne çıkan ‘kumar, alışveriş, yeme, egzersiz bağımlılığı ve cinsel bağımlılık’ başlıkları ele alındı. Katılımcıların etkileşimiyle gerçekleştirilen seminer, gelecekte yapılabilecek ortak çalışmaların konuşulmasıyla tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi
Afyon basın camiasının acı kaybı
YEREL HABERLER Afyon basın camiasının acı kaybı
TFF’den, Afyonspor’a 74 bin TL para ve hak mahrumiyeti cezası
YEREL HABERLER TFF’den, Afyonspor’a 74 bin TL para ve hak ...
Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu
YEREL HABERLER Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu
Bolvadin’de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu sergisi açıldı
YEREL HABERLER Bolvadin’de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ...
Kızılören’de çiftçilere ücretsiz yağlık ayçiçeği tohumu hibe edildi
YEREL HABERLER Kızılören’de çiftçilere ücretsiz yağlık ayçiçeği ...
Afyonkarahisar Belediyesi görevlisi tutuklandı Mezarlıklar Birim Sorumlusu esnaf dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesi görevlisi ...
Bolvadin Kaymakamlığı yetim ve öksüz çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Bolvadin Kaymakamlığı yetim ve öksüz çocukları ...
İnşaatları soyan şahsı mont ve ayakkabısının rengi ele verdi
YEREL HABERLER İnşaatları soyan şahsı mont ve ayakkabısının rengi ...
Bakan Dönmez: “Hedefimiz 2023’de yerli gazımızı milletimizle buluşturmak” Bakan Dönmez, iş insanları ve STK temsilcileri ile buluştu
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Hedefimiz 2023’de yerli gazımızı ...
Bakan Dönmez: “Cumhuriyetimizin 100. yılında artık evlerinizde ocağı yakıp çayı demlediğinizde bizim gazımızı göreceksiniz” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının evlerde kullanılmaya başlanacağı tarihi açıkladı
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Cumhuriyetimizin 100. yılında artık ...
5 bin 321 esnafı dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 5’i tutuklandı
YEREL HABERLER 5 bin 321 esnafı dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden ...
Bakan Dönmez, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’i ...
Bakan Dönmez yeni tasarlanan güneş enerji sistemini inceledi
YEREL HABERLER Bakan Dönmez yeni tasarlanan güneş enerji sistemini ...
Evinde ölü bulunan polis toprağa verildi
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan polis toprağa verildi
Afyonspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Afyonspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını ...
Ebelik dünyanın en eski mesleklerinden İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz “Ebelik, usta- çırak ilişkisiyle öğrenilen bir meslek”
YEREL HABERLER Ebelik dünyanın en eski mesleklerinden İl Sağlık ...
Afyonkarahisar’da Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları sona erdi Milli Sporcu Münnevere Yılmaz'dan yeni Türkiye rekoru
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Özel Sporcular Atletizm ...
Afyonkarahisar’da okullar arası bisiklet yarışları tamamlandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da okullar arası bisiklet yarışları ...
Yeryüzünde sadece burada yetişiyor Eber Sarısı öğretmenlere tanıtıldı
YEREL HABERLER Yeryüzünde sadece burada yetişiyor Eber Sarısı ...
Afyonkarahisar’da 13 bin 400 kilogram ayçiçek tohumu dağıtıldı Yarısı çiftçiden yarısı devletten
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 13 bin 400 kilogram ayçiçek tohumu ...
Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadın "Ben de kendime güveniyorum, içim rahat" dedi 5 bin 321 esnafı 1 milyon 271 bin 900 TL dolandırdıkları öne sürülen 9 kişi adliyeye sevk edildi Adliyeye sevk edilen şüphelilerin bazılarının yakınları sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadın "Ben de ...
Tam bir milyon adet ele geçirildi Kaçak tütün satan şahsın evinden çıkanlar şok etti
YEREL HABERLER Tam bir milyon adet ele geçirildi Kaçak tütün satan ...
Afyonkarahisar’da korona virüs aşılama oranı yüzde 80’lere yükseldi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da korona virüs aşılama oranı yüzde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.