Afyonkarahisar’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Bayraktepe Camisi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fevzi Birgül idaresindeki 06 DUV 85 plakalı otomobil ile Arif Koç’un kullandığı 03 M 0233 plakalı hat minibüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücülerine bir şey olmazken minibüste yolcu olarak bulunan Hicran Sertyumruk (46) ile otomobilde bulunan Ertan Çetin (17), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Sertyumruk, hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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