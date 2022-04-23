Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gıda kontrol denetim ekibine saldırı kamerada İşletme sahibi denetim ekibindeki kadını tartakladı, erkek görevliyi darp etti

İHA

Afyonkarahisar'da fırına denetime giden İl Tarım Orman Müdürlüğü gıda kontrol ve denetim ekibi saldırıya uğradı. Ekipteki kadın görevli işletme sahibi tarafından tartaklandı, erkek görevli ise darp edildi.

Gıda kontrol denetim ekibine saldırı kamerada İşletme sahibi denetim ekibindeki kadını tartakladı, erkek görevliyi darp etti

Afyonkarahisar’da fırına denetime giden İl Tarım Orman Müdürlüğü gıda kontrol ve denetim ekibi saldırıya uğradı. Ekipteki kadın görevli işletme sahibi tarafından tartaklandı, erkek görevli ise darp edildi.
3 gıda kontrol görevlisi, ramazan denetimi kapsamında bir fırında hijyen kontrolü yaptı. Fırını inceleyen ekipler, ceza yazma tartışmasında işletme sahipleri tarafından darp edildi. Darp edilme olayı kameralara yansıdı. Görüntülerde ceza yazılmasına tepki gösteren işletme sahibi önce kadın memurun elindeki dosyayı çekerek aldı, ardından kadını tartakladı. İşletme sahibi sonrasında ise erkek görevliyi darp etti.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri mesai mefhumu gözetmeksizin büyük fedakarlıklarla zor şartlarda 7 gün 24 saat esasına göre halk sağlığını korumak için görev yapmaktadır. İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerine yapılan menfur saldırıları ve faillerini şiddetle kınıyor gerekli tahkikatın bir an önce yapılarak faillerin hak ettikleri hukuki cezaya çarptırılmasını bekliyoruz. Sahada yapmış oldukları görevler nedeniyle sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan gıda kontrol görevlilere acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ay yıldızlı elbiselerini giyip şiirlerini okudular
YEREL HABERLER Ay yıldızlı elbiselerini giyip şiirlerini okudular
Emirdağ’da jandarma çocuklara bayrak dağıttı
YEREL HABERLER Emirdağ’da jandarma çocuklara bayrak dağıttı
Minik müdür polislere ilk talimatı telsiz ile verdi
YEREL HABERLER Minik müdür polislere ilk talimatı telsiz ile verdi
Şuhutta 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Şuhutta 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Gazeteci Yazar Hacı Hakkı Özsoy son yolculuğuna uğurlandı Afyonkarahisar basının acı kaybı
YEREL HABERLER Gazeteci Yazar Hacı Hakkı Özsoy son yolculuğuna ...
Çocuklara bir kamyonet dolusu oyun topu dağıttı Kuyumcu esnafından miniklere 23 Nisan sürprizi 23 Nisan töreni sonrası kamyonetin kasasındaki hediyeleri gören çocuklar adeta mutluluktan çılgına döndü
YEREL HABERLER Çocuklara bir kamyonet dolusu oyun topu ...
Afyonkarahisar’da 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 23 Nisan coşkusu
Afyonkarahisar’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ‘Davranışsal Bağımlılık’ semineri verildi
YEREL HABERLER Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ...
Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi
Afyon basın camiasının acı kaybı
YEREL HABERLER Afyon basın camiasının acı kaybı
TFF’den, Afyonspor’a 74 bin TL para ve hak mahrumiyeti cezası
YEREL HABERLER TFF’den, Afyonspor’a 74 bin TL para ve hak ...
Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu
YEREL HABERLER Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu
Bolvadin’de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu sergisi açıldı
YEREL HABERLER Bolvadin’de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ...
Kızılören’de çiftçilere ücretsiz yağlık ayçiçeği tohumu hibe edildi
YEREL HABERLER Kızılören’de çiftçilere ücretsiz yağlık ayçiçeği ...
Afyonkarahisar Belediyesi görevlisi tutuklandı Mezarlıklar Birim Sorumlusu esnaf dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesi görevlisi ...
Bolvadin Kaymakamlığı yetim ve öksüz çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Bolvadin Kaymakamlığı yetim ve öksüz çocukları ...
İnşaatları soyan şahsı mont ve ayakkabısının rengi ele verdi
YEREL HABERLER İnşaatları soyan şahsı mont ve ayakkabısının rengi ...
Bakan Dönmez: “Hedefimiz 2023’de yerli gazımızı milletimizle buluşturmak” Bakan Dönmez, iş insanları ve STK temsilcileri ile buluştu
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Hedefimiz 2023’de yerli gazımızı ...
Bakan Dönmez: “Cumhuriyetimizin 100. yılında artık evlerinizde ocağı yakıp çayı demlediğinizde bizim gazımızı göreceksiniz” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının evlerde kullanılmaya başlanacağı tarihi açıkladı
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Cumhuriyetimizin 100. yılında artık ...
5 bin 321 esnafı dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 5’i tutuklandı
YEREL HABERLER 5 bin 321 esnafı dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden ...
Bakan Dönmez, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’i ...
Bakan Dönmez yeni tasarlanan güneş enerji sistemini inceledi
YEREL HABERLER Bakan Dönmez yeni tasarlanan güneş enerji sistemini ...
Evinde ölü bulunan polis toprağa verildi
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan polis toprağa verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.