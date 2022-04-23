Emirdağ’da jandarma çocuklara bayrak dağıttı

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Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, köylerde bayrak dağıtıp, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yanlarında askerleri gören çocuklar, heyecanlanarak askerlerin verdiği Türk bayraklarını alıp, 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Görevli personeller süslenmiş jandarma araçları ile ilgilenen çocuklara 23 Nisan hakkında bilgi vererek, çocuklarla bir süre sohbet etti. Köylerde, çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte jandarma çocuklarla fotoğraf çekindi.

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