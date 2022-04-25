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Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı

İHA

Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı

Afyonkarahisar’da yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezine bağlı Küçük Çobanlı köyünde yaralı halde bir kuş bulunduğu bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek köye gitti. Köye giden ekipler yaptıkları incelemede kuşun gece balıkçılı olduğunu belirledi. Ekipler ardından yaralı kuşu tedavisinin yapılması için köy sakinlerinden alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü.

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