Putin Paskalya ayinine katıldı: O anlar gündem oldu!

Yeni bir salgın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezine bağlı Küçük Çobanlı köyünde yaralı halde bir kuş bulunduğu bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek köye gitti. Köye giden ekipler yaptıkları incelemede kuşun gece balıkçılı olduğunu belirledi. Ekipler ardından yaralı kuşu tedavisinin yapılması için köy sakinlerinden alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.