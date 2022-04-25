Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali başlıyor

Türkiye’nin ve Anadolu’nun sanata olan ihtiyacına yönelik yeni çalışmalar hedefleyerek Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali bu yıl kapılarını sanatseverlerle buluşmak için açıyor.

Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali teması özel olarak belirlenirken, yönetmenlerin de yapıtlarında özgür olmaları istendi. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali çerçevesinde finalist filmlerin gösterimleri kentteki üniversitelerin konferans salonlarında yapılacak. Milli mücadele konulu film gösterimleri ise Şuhut, Dinar ve Sandıklı ilçelerinde yapılacak. Ödül töreni ise 20 Mayıs 2022 Cuma günü yapılacak.

Festival günü yaklaşırken Vali Gökmen Çiçek başkanlığında 1620 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan “Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali” tüm yönleriyle ele alınarak programın son hazırlıkları yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda katıldı.



2 bin 428 başvuru yapıldı

Bu güne kadar toplam 110 ülkeden 2 bin 428 başvurunun yapıldığı festival büyük ilgi görüyor. Büyük Taarruz’ un 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde planlanan en büyük organizasyonlardan biri olan festivale çok sayıda yönetmenin katılması beklenirken, konserler, senarist ve oyuncularla söyleşiler, film gösterimleri yapılacak. Ayrıca 920 Mayıs tarihleri arasında şehir merkezi ile Bayat, Sultandağı, Sandıklı, Çay, Bolvadin, Dinar, Çobanlar, İhsaniye Şuhut, Sinanpaşa İlçelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleri ile ilimize gelecek olan Sinema Tırı ile film gösterimleri yapılacak.

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