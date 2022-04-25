Şüphe üzerine durdurulan araçta tabanca ve mermi ele geçirildi

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Afyonkarahisar’da şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Gümüşkent mevkiinde devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri sürücüsünün şüpheli hareketlerde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 7 mermi ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan O.K., isimli şahıs gözaltına alındı.

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