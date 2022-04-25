Havaya ateş açıp kaçan şahıslar yapılan takip sonrası yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da havaya ateş açarak kaçan şahıslar polisin takibi ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Erenler mahallesinde bir otomobil içerisinde havaya ateş açıldığı yönünde bilgi alan ekipler, aracı yakalamak için çalışma başlattı. Aracın plakasının belirlenmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri aracın peşine düştü. Polis bir süre kovaladığı aracı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde yakaladı. Ekipler araçta yaptığı aramada 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, M.K. ve M.Ö.Ç., isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.