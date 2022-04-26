Kocaman yürekli minikler Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadı Çocuklar evlerinden getirdikleri gıda maddeleri ile yardım kolisi hazırladı

Afyonkarahisar’da ilkokul öğrencisi çocukların ‘1 paket makarna’ ile başlattığı yardım kampanyası kısa sürede büyürken, 17 adet temel gıda ürününden oluşan yardım 42 yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Çocukların kolilerin içerisinde yer alan gıda maddelerinin bir çoğunu evlerinden getirdikleri belirtildi.

Işıklar Balı Sultan İlkokulu Müdürü Abdullah Baydur, bir paket makarna ile başlayan yardım kampanyalarının çığ gibi büyüyen bir yardımlaşma hareketini dönüştüğünü ifade etti. Baydur, “Öğrenciler evlerinde ne varsa bir paket makarna, bir paket bulgur, bir paket pirinç ile başlattığı bu çalışma kasaba geneline yayılarak 17 adet temel gıdadan oluşan 42 adet ramazan kolisine dönüştü.

Bu yardımlaşma faaliyetinde en önemli detay tüm çocukların özellikle dar gelirli öğrencilerimizin de bu çalışmaya evlerindeki bir paket temel gıda ile dahil olmaları ve annelerimizin yazın sıcağında kışın yemek için kaynattığı bulgurunu şekerini üç beş poşete, yağını birer litrelik şişelere bölerek bu çalışmaya destek vermeleri oldu. Diğer bir detayda paketleme ve dağıtım bitmesine rağmen yardım faaliyetinin velilerimizce devam ettirilmesiydi. Sonradan gelen paketlerle 15 adet daha ramazan kolisi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı” dedi.

Öte yandan, çocukların yardım kolilerini hazırladıkları anlar ise bir video klipe dönüştürüldü ve klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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