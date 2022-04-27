Afyonkarahisarlı karatecilerden Sivas’ta büyük başarı

Kuranı Kerim ne zaman ve nasıl indi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonasında Afyonkarahisarlı sporclar büyük başarı elde etti.

Sivas’ta 1725 Nisan tarihleri arasında, minikler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonasına birçok şehirden bin 947 sporcu katıldı. Karşılaşmalar neticesinde, Afyonkarahisarlı sporcular Ceylin Aksaray, Zeynep Naz Kahvecigil ve Sultan Sarıgül büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.