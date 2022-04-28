Termal otellerde doluluk oranı yüzde 85 ulaştı Tatilciler bu bayramda Afyon’u tercih ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Termal otellerde doluluk oranı yüzde 85 ulaştı Tatilciler bu bayramda Afyon’u tercih ediyor

İHA

Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramına sayılı günler kala termal otellerde doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı.

Termal otellerde doluluk oranı yüzde 85 ulaştı Tatilciler bu bayramda Afyon’u tercih ediyor

Afyonkarahisar’da Ramazan Bayramına sayılı günler kala termal otellerde doluluk oranı yüzde 85’e ulaştı.
Bu bayram da tatilcilerin tercihinin Afyonkarahisar’ın dünya ünlü şifalı sular olacağı bildirildi. Termal oteller bayrama sayılı günler kala misafirlerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.
Afyonkarahisar’da beş yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Mustafa Acar bayram öncesi otellerin yüzde 85 oranında doluluk seviyesi ulaştığını söyledi. Acar, “Afyonkarahisar olarak bayramı heyecanla bekliyoruz. Afyonkarahisar bu senede tatilcilerin tercih noktası olacak. Genel olarak otellerimiz yüzde 80,85 oranında doluluk oranına ulaştı. Misafirlerimize en iyi hizmet verebilmek için tüm otellerimiz hazırlıklarını tamamladılar. Her otel bayram için kendine aktivite programı hazırladı. Bayramı misafirlerimize dolu dolu yaşatacağız. Afyonkarahisarımız dünyaca ünlü şifalı sularının yanı sıra farklı destinasyonlara sahip bir il. Frigya bölgesi tüm tatilcilerin görmesi gereken bir alan oldu. Tüm tatilcileri Afyonkarahisar’a bekliyoruz” dedi.
“Oteller en güvenilir alanlar”
Normalleşme sürecinin yaşandığı bu günlerde de otellerin hijyen kurallarına çok sıkı dikkat etmeye devam ettiklerini ifade eden Acar, “Misafirlerimiz zaten otellerde maskelerini takıyorlardı. Fakat artık maske takma zorunluluğu kalktı misafirlerimiz daha rahat edecektir. Fakat güvenli turizm bölgesinin belirlediği kriterler var. Biz bu kriterler konusunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüm hijyen ve temizlik aksiyonları otellerde devam ediyor. Hala en güvenilir yerler otelle diyoruz tüm misafirleri de bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) 400 bin TL’ye aldığı motosikleti eve dönüş yolunda perte çıktı Yeni aldığı 400 bin TL’lik motosikleti kazada kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER (Özel) 400 bin TL’ye aldığı motosikleti eve dönüş ...
Havalar ısınınca vatandaş kendini parklara attı Afyonlular güneşli havanın tadını çıkartıyor
YEREL HABERLER Havalar ısınınca vatandaş kendini parklara ...
Kızılay 125 çocuğu kıyafet yardımı yaptı
YEREL HABERLER Kızılay 125 çocuğu kıyafet yardımı yaptı
Afyonkarahisarlı karatecilerden Sivas’ta büyük başarı
YEREL HABERLER Afyonkarahisarlı karatecilerden Sivas’ta büyük başarı
Dilencilikte yeni yöntem Eşi ve çocuğuyla sokak sokak dolaşıp ilahiler söyleyerek dilenen vatandaşı görenler bu kadarına da ‘pes’ dedi Ramazan ayında vicdanları söylediği ilahiler ile sömürdü
YEREL HABERLER Dilencilikte yeni yöntem Eşi ve çocuğuyla sokak sokak ...
Uyuşturucu ve dolarla yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve dolarla yakalandılar
Uyuşturucu taciri zehir dolu koli ile yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri zehir dolu koli ile yakalandı
Öğrencilere verdiği bursla tanınan site kuruluşunun 1. yılını kutluyor
YEREL HABERLER Öğrencilere verdiği bursla tanınan site kuruluşunun ...
DKMP ekipleri öğrencilere eğitim verdi
YEREL HABERLER DKMP ekipleri öğrencilere eğitim verdi
Kaymakam sosyal medyadan gençlerin iftar davetine kayıtsız kalmadı
YEREL HABERLER Kaymakam sosyal medyadan gençlerin iftar davetine ...
Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada
YEREL HABERLER Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon ...
Mezbahanedeki bıçaklı kavgada gözaltına alınanların isimleri belli oldu
YEREL HABERLER Mezbahanedeki bıçaklı kavgada gözaltına alınanların ...
Bolvadin motosikletlere polis denetimi
YEREL HABERLER Bolvadin motosikletlere polis denetimi
Hayvan kesimi bırakıp kavgaya tutuştular Mezbahanede kasaplar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hayvan kesimi bırakıp kavgaya tutuştular Mezbahanede ...
Afyonkarahisar-Kütahya yolu ağaçlandırılıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar-Kütahya yolu ağaçlandırılıyor
Minik semazenlerin gösterisi mest etti
YEREL HABERLER Minik semazenlerin gösterisi mest etti
Kocaman yürekli minikler Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadı Çocuklar evlerinden getirdikleri gıda maddeleri ile yardım kolisi hazırladı
YEREL HABERLER Kocaman yürekli minikler Ramazan ayında ihtiyaç ...
Uyguladığı yöntemle migren hastalarına umut oldu Sinir uçlarını harekete geçirerek ağrıları geçiriyor
YEREL HABERLER Uyguladığı yöntemle migren hastalarına umut ...
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Suç örgütüne jandarmadan darbe, 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Suç örgütüne jandarmadan darbe, 4 kişi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.