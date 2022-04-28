Vatandaşlar sakal-ı şerif görmek için bir birleriyle yarıştı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kadir Gecesi sebebiyle ziyarete açılan sakalı şerifi görmek isteyen cemaat adeta bir birleri ile yarıştı.

Şuhut ilçesinde Ramazan ayının en mübarek günü olan Kadir Gecesi'nde vatandaşlar Ulu Camii'nde bir araya geldi. İlçenin tarihi camilerinden Ulu Camiinde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirdi. Tekbirler eşliğinde teravih namazı kılındı, dualar edildi. Namaz sonunda vatandaşlara sakalı şerif gösterildi. Şuhut müftüsü Fatih Aytekin konu ile ilgili açıklamalarında, "Muhterem kardeşlerim size selam ve hayırlı geceler dilerim. Leylei Kadir hayırlara bereketle vesile olsun. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Görmüş olduğunuz manzara sakallı şerif ziyaretidir. Kardeşlerimizin peygamberimize olan sevgisi muhabbeti en güzel göstergesidir bu tablo. İnşallah Rabbimiz Peygamberimizin şefaatini üzerimize eylesin. Kadir Gecemiz mübarek olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.