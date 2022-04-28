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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da trafik kazası, 1 ölü, 4 kişi yaralı

İHA

Afyonkarahisar'da trafik kazası, 1 ölü, 4 kişi yaralı

Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Olay, Afyonkarahisar Kütahya kara yolu Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ziya S. (38) idaresindeki 34 CCM 875 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Yüksel B.’nin (51) kullandığı 20 BEA 05 plakalı tıra çarptı. Kazada, sürücü Ziya S. ile Rabia K. (54), Hafize S. (34), Sümeyye S. (15) ve Hüseyin Enes S. (9) yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Enes S., müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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