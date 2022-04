Kaymakam Bolat vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Kaymakam Bolat, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade ederek, vatandaşın sorunlarını çözmek için gereken desteği verdiklerini söyledi.

Bolvadin’de göreve geldiği günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Kaymakam Bolat, mesaisi bittiğinde makamından çıkıp çarşı ve mahallelerde yürüyüp esnaf ve vatandaşlarla sohbet ediyor.

Kaymakam Bolat, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade ederek, vatandaşın sorunlarını çözmek için gereken desteği verdiklerini kaydetti. Vatandaşların öneri ve taleplerini dinlemek için ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Kaymakam Bolat "Amacımız halkımızın sorununu çözebilmek, derdine derman olabilmek. Bizim derdimiz millete hizmet etmek. Heyecan ve şevkle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Gayemiz, var gücümüzle, vatandaşımıza hizmet etmektir" dedi.

Gittiği mahallelerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaymakam Bolat, samimi bir ortamda sohbet etti Ziyaretinden memnuniyet duyan mahalle sakinleri ve esnaflar Kaymakam Bolat’a teşekkür ettiler.

