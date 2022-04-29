Miniklere DKMP’nin faaliyetleri anlatıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü görevlileri kurumun ne iş yaptığını ve faaliyetlerini kendilerini ziyarete gelen ana sınıfı öğrencilerine anlattı.

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Anasınıfı öğrencileri DKMP’yi ziyaret ettiler. Ziyarette DKMP Orman Mühendisi Derya Güney ve Özge Üstün kurumun faaliyetleri hakkında miniklere bilgi vererek, DKMP’nin ne iş yaptığını anlattılar. Görevliler ayrıca Türkiye’nin biyoçeşitliliği hakkında da miniklere bilgiler aktardılar.

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