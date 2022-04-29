Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 4 bin üzüm fidanı toprakla buluşturuldu.
Emirdağ Kaymakamlığı himayelerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen Emirdağ merkez ve Karacalar köyünde oluşturulan iki adet bahçeye Manisa’da aşılanan “Karacalar Üzümü” fidanlarının ekimi gerçekleştirildi. 4 bin bağ fidanının toprakla buluştuğu alanda dikim çalışmaları ile ilgili bilgi alan Kaymakam Osman Bilici “Karacalar Üzümünü Geliştirme Projemiz çerçevesinde fidanlarımızı diktik, ilerleyen senelerde de dikeceğiz. Tarımın ve çiftçimizin yanındayız. Çiftçimize ve üreticimize desteğimiz tam’’ dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.