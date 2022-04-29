Afyonspor, Sarıyer maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, evinde ağırlayacağı Sarıyer maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Mor beyazlı ekip hazırlıklar çerçevesinde Teknik Direktör Bahaddin Güne gözetiminde Kocatepe Spor Kompleksi’nde antrenmana çıktı. Isınma be kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçla sona erdi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. hafta karşılaşmasında 59 puandaki Afyonspor, 40 puan ile ligde 14. sırada bulunan Sarıyer’i 1 Mayıs Pazar günü evinde ağırlayacak.

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