Anasınıfı öğrencileri bilgisayarsız kodlama yapmayı öğrendiler

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Afyonkarahisar TOKİ Mevlana İlkokulu anasınıfı öğrencileri başarılı bir e Twinning projesine imza attılar.

Anasınıfı öğretmenleri Mine Yalavaç Saban koordinatörlüğünde kodlama alt yapılı Adım Adım kodluyorum projesini hayata geçirdiler. Proje çerçevesinde minik öğrenciler bilgisayarsız kodlama çalışmaları yaparak hem eğleniyorlar, hem de yeteneklerini geliştiriyorlar. Proje koordinatör öğretmeni Mine Yalavaç Saban küçük yaşta öğrencilere bilim ve matematik sistemlerini aşılamak için kodlama projelerine önem verdiklerini söyledi.

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