Çiçek açan kiraz bahçelerinde masalsı görüntüler Kirazı ile ünlü Sultandağı’nda yapılan fotosafari büyük ilgi gördü

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Afyonkarahisar’ın kirazı ile dünyaca ünlü Sultandağı ilçesinde çiçek açan kiraz bahçelerinde masalsı görüntüler ortaya çıkarken, ilçede gerçekleştirilen fotosafari etkinliğinde 50’ye yakın fotoğraf sanatçısı en güzel fotoğraf karelerini yakalamak için birbirleri ile yarıştı.

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