Bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti Yabancı uyruklu şahısların kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan şahıslardan biri hayatını kaybederken, olayla ilgili bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, gün gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A (22), A.R. (21) ve A.A.B. (20) arasında alacak verecek meselesinden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grup üyelerinden C.A ve A.A.B., bıçaklandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan C.A. ve A.A.B.’yi ambulanslarla hastaneye kaldırırken, Amiri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışan, ardından kaçan ve katil zanlısı olduğu iddia edilen A.R.’yi olaydan yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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