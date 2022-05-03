Afyonkarahisar’da bayramlaşma

Afyonkarahisar Valiliğinin resmi bayramlaşma töreni bayramın 2. günü İmaret Camii yanındaki Taş Medrese’de yapıldı.

Kent protokol üyelerinin bayramlaştığı programda protokol üyeleri söz alarak Ramazan Bayramıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Vali Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Vali Çiçek, tüm Afyonkarahisarlıların bayramını tebrik ederek, bu ve bunun gibi anlamlı günlerin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Burada gerçekleştirilen programın ardından Vali Çiçek beraberindekiler İl Emniyet Müdürülüğü ve İl jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek kolluk kuvvetlerinin bayramını kutladı.

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