Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda metanfetamin ile 323 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, AfyonkarahisarKütahya karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta polis tarafından arama yapıldı. Aramada 182 gram metamfetamin maddesi, 323 adet sentetik ecza olarak adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan İ.T. ve M.A., isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.

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