Resimleri üç boyutlu hale getirip hareketli tablolar yapıyorlar Sultandağı’nda açılan resim rölyef kursuna kadınlar büyük ilgi gösteriyor

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Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde ‘rölyef’ tekniği resimleri üç boyutlu hale getiren kadınların yaptıkları tablolar büyük ilgi görürken, kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine destek sağlıyor.

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